O tempo foi gentil com a cidade vizinha, que se transformou de um humilde povoado agrícola em uma cidade próspera

publicado em 24/06/2024

Nhandeara na história e na sua tradição, de um pequeno povoado a uma cidade pulsante (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Nhandeara celebra na próxima segunda-feira (24) mais um ano de sua fundação. O município é conhecido por sua hospitalidade e o progresso que tem elevado o nome de Nhandeara, que tem uma história rica e marcada por desenvolvimento constante e a preservação de suas tradições.

A origem da cidade remonta a segunda metade do século XIX, quando adentraram a essa região os pioneiros (antes de mais nada sonhadores), com o espírito de desbravar as matas, cultivar o solo, e fazer da região o seu novo lar.

A primeira família a radicar-se na região, mais precisamente no Bonsucesso, foi a família Silveira, (Antônio Alves da Silveira, Isabel Cândida da Conceição e filhos), que aqui chegou através de Tanabi e Cosmorama.

No início do Século XX, porém, outras famílias para cá vieram com o objetivo de aqui fixar-se e fazer destas terras o berço de si e de seus filhos. O desbravador Joaquim Salviano, como também era conhecido Joaquim Fernandes de Melo (considerado o fundador em 1928), loteou, naquela época, a área em torno do cruzeiro e capela, atraindo novos moradores para o povoado, que logo se desenvolveu.

Ficaram na Fazenda Ponte Nova a família Longo e Líndolfo, no Córrego da Onça a família Boschília, Sebastião Isidoro e José Cândido, pela Fazenda Mato Grosso está a família Romano e Franco.

Já no Córrego do Martins estiveram Manoel Bento, Antônio Bento e José Eugênio, a Fazenda dos Portugueses foi representada por João Batista Ramos, na Fazenda Santa Helena era Nahar Soubhia e pelo Centro da Região estavam Manoel Ricardo de Lima, Capitão Diogo de Faria, Antônio Valentim, Fermino Martins, Zé Biato, Joaquim Salviano, conhecido como Joaquim Fernandes de Melo, Antônio de Paula Peres, Indalécio Ayub (Bandalé).

Com o passar do tempo, a primitiva denominação passou a São João de Nhandejara e depois para Nhandeara simplesmente, que do tupi, yandê-jara, segundo Teodoro Fernandes Sampaio, significa "Nosso Senhor", mantendo-se assim o sentido dado pelos fundadores. Foi elevado a município em 30 de novembro de 1944, desmembrando-se de Monte Aprazível. O município foi instalado em 1 de janeiro de 1945, sendo nomeado para prefeito Adherbal Villalva Ribeiro, que era médico da cidade.

A cidade começou como um pequeno povoado agrícola, atraindo imigrantes que buscavam novas oportunidades de trabalho e vida. Ao longo das décadas, Nhandeara se transformou de um humilde povoado agrícola em uma cidade próspera.

A economia local sempre esteve fortemente ligada à agricultura, especialmente ao cultivo de café, milho e cana-de-açúcar. Com o tempo, a cidade diversificou suas atividades econômicas, incorporando a indústria e o comércio, sem perder suas raízes agrícolas.

O progresso de Nhandeara também era visto na infraestrutura da cidade. Investimentos em educação, saúde e transporte contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. A construção de escolas, hospitais e estradas facilitou o acesso aos serviços básicos e impulsionou o desenvolvimento urbano.

Nhandeara é uma cidade que valoriza suas tradições e cultura. Festividades como a Festa do Peão de Boiadeiro e a festa junina atraem visitantes de toda a região e celebram a identidade cultural local. Essas festividades são oportunidades para a comunidade se reunir, celebrar e manter viva a herança cultural transmitida de geração em geração.