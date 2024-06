O caso aconteceu neste fim de semana, Solange Pires Zambon, que é moradora de Jales, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 17/06/2024

Solange Pires Zambon, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Região Noroeste)

Fernanda Cipriano

Uma mulher de 46 anos morreu em um grave acidente na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades de Santa Salete. O caso aconteceu neste fim de semana, Solange Pires Zambon, que é moradora de Jales, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, a mulher, junto de um homem de 27 anos, com uma Honda/Bros, e o motorista do GM/Astra seguiam pelo mesmo sentido da rodovia, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, o condutor do carro bateu na traseira da motociclista, arrastou as vítimas por alguns metros. O carro capotou e foi parar próximo de uma placa de sinalização, na sequência o motorista fugiu do local.

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para a Santa Casa de Jales. Solange precisou ser intubada no local devido a gravidade dos ferimentos.

A mulher, porém, faleceu na Santa Casa. Seu esposo, José Guilherme Giarletti Zambon, de 27 anos, que era o condutor da motocicleta, segue internado no hospital.

Prisão