Mãe e irmãos da vítima também se feriram na batida que ocorreu na vicinal Valdemar Lopes Ferraz, que liga Riolândia a Paulo de Faria

publicado em 10/06/2024

Isabela Vitória Alves Saraiva, de apenas 8 anos de idade, morreu após o carro em que estava com a família bater em uma árvore (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Uma menina, de apenas 8 anos de idade, morreu após o carro em que estava com sua família bater contra uma árvore às margens da vicinal Valdemar Lopes Ferraz, que liga Riolândia a Paulo de Faria, no domingo (9). Isabela Vitória Alves Saraiva chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos ao dar entrada na Santa Casa de Riolândia.

De acordo com os registros policiais, a vítima seguia em um carro GM/Vectra junto de sua mãe e irmãos, um de 4 e outro de 12 anos, quando um animal teria cruzado a vicinal e, ao tentar desviar, a motorista perdeu o controle. O veículo, então, saiu da pista e se chocou violentamente contra uma árvore.

Com o impacto, todos os ocupantes do veículo sofreram ferimentos graves e foram socorridos às pressas para a Santa Casa de Riolândia por unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Isabela, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.

O irmão da garota, de apenas 4 anos, precisou ser transferido às pressas para a Santa Casa de Votuporanga devido à gravidade dos ferimentos, mas seu quadro agora é considerado estável, assim como dos demais familiares.