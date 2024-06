O lançamento oficial foi um sucesso e contou com a presença de autoridades públicas para acompanhar o novo bairro planejado de Parisi

publicado em 18/06/2024

Várias famílias aproveitam o lançamento para realizar o sonho da casa própria em Parisi (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Foi oficialmente lançado no sábado (15), o mais novo bairro planejado de Parisi, o Residencial dos Colibris, com infraestrutura completa, 200 casas populares e dezenas de lotes comerciais. O evento foi um sucesso e contou com a presença de autoridades públicas, que conferiram a apresentação da Casa Modelo.

A apresentação da Casa Modelo do Residencial dos Colibris foi em clima de “Arraiá”. O local está estrategicamente às margens da vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi. As casas contam com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Além da área construída, os futuros moradores terão mais de 180 metros quadrados para ampliações e melhorias.