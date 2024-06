Os criminosos, ainda não identificados, renderam funcionários e clientes e levaram todo o dinheiro do caixa da conveniência do estabelecimento

publicado em 14/06/2024

Ladrões armados com uma espingarda renderam funcionários e clientes para assaltar um posto de combustíveis em Valentim Gentil (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Ladrões armados com uma espingarda assaltaram na manhã desta sexta-feira (14) o Posto 320, às margens da Rodovia Euclides da Cunha, em Valentim Gentil. Os criminosos, ainda não identificados, renderam funcionários e clientes e levaram todo o dinheiro do caixa da conveniência do estabelecimento.

A ação foi flagrada por câmeras de vigilância do local. Por meio das imagens é possível ver que os criminosos (no mínimo dois), chegam em um carro sedan de cor preta e um deles desce, com uma camiseta escondendo o rosto, e com a arma em punho.

O bandido, então, vai em direção à conveniência onde anuncia o assalto e rende clientes e funcionários. Ainda com a arma nas mãos, o assaltante invade a conveniência, abre a caixa registradora e retira todo o dinheiro, enquanto seu comparsa aguarda com o carro ligado.

Após o crime os assaltantes fugiram em alta velocidade pela rodovia Euclides da Cunha, no sentido a Fernandópolis. A Polícia Militar foi acionada e já iniciou as diligências para tentar localizar os bandidos, mas até o momento ninguém foi preso.