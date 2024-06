O acidente ocorreu às margens da rodovia Euclides da Cunha, no trecho entre Urânia e Jales

publicado em 10/06/2024

Franclin Duarte

Um jovem de 22 anos, identificado como Sílvio Matheus Veiga Santana, morreu no último final de semana, após o carro em que estava, um Ford/Versalles, colidir com uma árvore. O acidente ocorreu às margens da rodovia Euclides da Cunha, no trecho entre Urânia e Jales.

De acordo com a ocorrência da polícia, o rapaz seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pelas investigações, teria perdido o controle do veículo, saído da pista e se chocado contra a árvore. Com o impacto da batida, o jovem morreu na hora.

A Polícia Rodoviária foi acionada e preservou o local do acidente até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia no local para apontar as possíveis causas do acidente. O caso segue agora para investigação na Polícia Civil.