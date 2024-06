Gustavo Castanho foi socorrido e agora encaminhado para São José do Rio Preto devido a gravidade dos ferimentos

publicado em 17/06/2024

Gustavo Castanho foi socorrido e agora encaminhado para Rio Preto devido a gravidade dos ferimentos (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um jovem de apenas 19 anos foi vítima de um acidente em Cardoso, na madrugada de anteontem. O caso aconteceu na vicinal José de Abreu, que liga os municípios de Cardoso e São João do Marinheiro, Gustavo Castanho foi socorrido e agora encaminhado para São José do Rio Preto devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, Gustavo dirigia pela madrugada no sentido de São João a Cardoso, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ele teria perdido o controle da direção e capotado nas proximidades da fazenda Altina.

O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado, inicialmente, para o Pronto Socorrido, mas devido a gravidade foi levado para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com nota emitida pelo hospital, ele deu entrada na cidade, mas logo no fim da manhã ele foi encaminhado para São José do Rio Preto. “A Santa Casa de Votuporanga informa que G.C.L.S., de 19 anos, deu entrada no Pronto Socorro no domingo (16), às 5h55, vítima de acidente. Ele passou por atendimento e foi transferido às 10h40 para o Hospital de Base de São José do Rio Preto”, diz a nota.