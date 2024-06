O Instituto de Amparo ao Excepcional mantém suas atividades para mais de 60 mulheres excepcionais que buscam cuidado e dignidade

publicado em 24/06/2024

Esse reduto de acolhimento é um mosaico de vidas que se encontram na busca por cuidado e dignidade (Foto: Inamex)

Fernanda Cipriano

Em um canto da cidade de Nhandeara, na rua Benedito Carlos dos Reis, que o Inamex (Instituto de Amparo ao Excepcional) mantém suas portas abertas para 65 mulheres que ali encontram refúgio. Algumas com histórias entrelaçadas às de suas famílias, outras, solitárias, abandonadas pelo destino. Esse reduto de acolhimento é um mosaico de vidas que se encontram na busca por cuidado e dignidade.

O Inamex é mais que um abrigo. É uma estrutura complexa e cuidadosamente montada para oferecer atendimento integral às suas internas. Sob sua proteção, há uma equipe de profissionais dedicados que inclui uma médica psiquiatra, para as emergências da mente; um médico clínico geral, para o cotidiano da saúde física; um cirurgião dentista, com um gabinete montado no próprio local; enfermeiros de plantão 24 horas, guardiões do bem-estar; um terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta, que trabalham na reabilitação e qualidade de vida; uma psicóloga, para acolher e tratar as feridas invisíveis.

Além de uma assistente social, elo vital com a rede de apoio externa; nutricionista e cozinheiras, que cuidam da alimentação balanceada; professoras, que levam educação e esperança; funcionários de apoio, como a administrativa e o ajudante geral, que transporta internas para atendimentos médicos na região.

Essa equipe forma o núcleo vital que mantém o Inamex funcionando, garantindo que cada interna receba o cuidado que precisa, seja na saúde, educação ou no apoio emocional.

Projetos

O instituto não se contenta em apenas manter suas operações. Está em constante evolução, com projetos como a inspeção para obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e a instalação de energia fotovoltaica, iniciativas que refletem seu compromisso com a sustentabilidade e a segurança.

Outro projeto aguardado é a ampliação do setor de enfermagem, um pedido que depende de verba estadual solicitada ao Deputado Waldomiro Lopes.

História e gestão

O Inamex nasceu da visão solidária da Loja Maçônica São João de Nhandeara, após se desmembrar do Consórcio Intermunicipal da Alta Araraquarense. A direção do instituto é renovada a cada dois anos, com a possibilidade de reeleição, garantindo uma gestão dinâmica e adaptável. A atual diretoria, comandada pelo ex-delagada iniciou seu mandato em setembro de 2022 e está empenhada em atualizar o estatuto para refletir as necessidades contemporâneas.

Ajuda

A solidariedade da comunidade é o que mantém o Inamex funcionando. Moradores da região contribuem com doações de produtos agrícolas, como laranja, tangerina e melancia, que enriquecem a alimentação das internas. As doações financeiras são vitais e podem ser feitas via PIX (CNPJ: 59.852.277/0001-95).