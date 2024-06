Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.

publicado em 10/06/2024

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local (Foto: Ilustrativa)

A Polícia Civil de São José do Rio Preto deve investigar o atropelamento que matou um idoso de 89 anos no final de semana, no Parque das Aroeiras. O suspeito, que pilotava uma moto, fugiu sem prestar socorro.

O boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes não explica a dinâmica do acidente que vitimou o aposentado Fernando José de Oliveira, que faria 90 anos em dezembro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.