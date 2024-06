A vítima teria sido furtada em seu local de trabalho na rua Coronel Militão e o suspeito pelo crime já era conhecido nos meios policiais

publicado em 17/06/2024

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso neste fim de semana após furtar uma bolsa que tinha, aproximadamente, R$ 6 mil em notas diversas. A vítima teria sido furtada em seu local de trabalho na rua Coronel Militão e o suspeito pelo crime já era conhecido nos meios policiais.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada e iniciou patrulhamento pelo local e viram o suspeito em uma residência frequentemente associada ao uso de entorpecentes. Após uma busca pessoal, foram encontrados com ele R$ 632,00 em dinheiro, um celular Motorola e uma porção de crack. Ele confessou ter gasto a maior parte do dinheiro com drogas, prostituição e a compra de um celular no valor de R$ 1.200,00.