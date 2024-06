Rio Preto vai ser uma extensão da Universidade Federal de São Carlos e é uma das dez cidades brasileiras que serão contempladas com os novos campis em cinco regiões diferentes do país

publicado em 12/06/2024

Ao lado de Alexandre Padilha, coube a Fernando Haddad mencionou Votuporanga ao anunciar a universidade para Rio Preto (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou Votuporanga ao anunciar a criação de uma universidade federal para São José do Rio Preto, ao lado do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Rio Preto vai ser uma extensão da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) e é uma das dez cidades brasileiras que serão contempladas com os novos campis em cinco regiões diferentes do país.

O anúncio oficial foi feito pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo próprio presidente Lula (PT), na segunda-feira (10), mas pelas redes sociais coube aos ministros da Fazenda e Relações Institucionais fazerem as referências políticas da conquista. Haddad, então, recordou ser um cidadão votuporanguense e o trabalho feito para a instalação do Instituto Federal no município.

“Que notícia boa, né Fernando? O anúncio de um novo campus da universidade federal pública em Rio Preto”, inicia Padilha. “Região maravilhosa, eu sou cidadão votuporanguense, ali daquela região, tem um Instituto Federal em Votuporanga por sinal, feito pelo presidente Lula, e agora o presidente Lula volta à tona com os mesmos objetivos, de oferecer acesso gratuito à população em geral a uma universidade pública e numa região que pode se desenvolver ainda mais, já é uma região desenvolvida, mas com o aporte de mais conhecimento ela pode decolar ainda mais”, complementa Haddad.

Rio Preto será a única cidade do Estado a receber o campus, onde serão oferecidos seis cursos, para uma oferta de 2.800 estudantes. Outras nove extensões serão construídas nas cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM); Rurópolis (PA); Cidade Ocidental (GO); Baturité (CE); Estância (SE); Jequié (BA); Sertânia (PE); Ipatinga (MG); e Caxias do Sul (RS). De acordo com o governo, as localidades foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões com baixa cobertura de matrículas na rede pública.

Cada obra custará R$ 60 milhões, incluindo construção e compra de equipamentos. A ampliação vai resultar em 28 mil novas vagas para estudantes de graduação. Para isso, serão contratados 388 servidores por unidade.