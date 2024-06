Carlão Pignatari, ao lado de prefeitos da região, se reuniu com técnicos da CDHU para cobrar as obras e elas saíram

publicado em 01/06/2024

(Foto: Assessoria)

Após pedido do deputado Carlão Pignatari (PSDB), o governo do Estado de São Paulo anunciou para a próxima quarta-feira, dia 5 de junho, a assinatura da ordem de serviço para construção de 418 moradias em Votuporanga, Américo de Campos, Nhandeara e Pontes Gestal. Os empreendimentos estão com toda a infraestrutura completa –asfalto, guia e sarjeta, iluminação e obras de saneamento–, restando apenas a construção das casas.“Estou muito feliz e agradecido com essa notícia. Já quero agradecer o governador Tarcísio de Freitas, o secretário da Habitação, Marcelo Branco, e o diretor de Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, por atender os nossos pedidos. Com a ordem de serviço assinada, a construção das casas nos municípios já poderá ser iniciada. Muito em breve a população poderá estar nas suas moradias, realizando o sonho da casa própria”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.Em Votuporanga, serão 185 unidades habitacionais no conjunto habitacional “Thui Seba”, do projeto de desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. O prefeito Jorge Seba agradeceu a intermediação do parlamentar para agilizar o processo. “Essa conquista só foi possível graças ao empenho do nosso deputado Carlão Pignatari e ao compromisso do governador Tarcísio de Freitas com Votuporanga”, disse.O empreendimento ocupa uma área de 77 mil m² com localização privilegiada, próximo ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas. “As famílias contempladas com as novas moradias esperam por isso há muito tempo. Essa obra é de fundamental importância para a nossa cidade. Ela garante habitação para as pessoas que mais precisam e contribui para o urbanismo de Votuporanga, trazendo qualidade de vida para todos”, disse Carlão Pignatari.Em Pontes Gestal, serão 116 casas. Já em Américo de Campos serão 80 unidades habitacionais, enquanto que em Nhandeara serão 37 moradias no distrito de Ida Iolanda. “Quero aproveitar a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição dos municípios da nossa região para ajudar no que for preciso, sempre para o bem-estar da nossa população. Podem contar comigo e com meu apoio”, afirmou o parlamentar, agradecendo à equipe pela colaboração.