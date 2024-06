O evento acontece a partir das 9h30, na E.E. Padre Fidélis, localizada à rua Capitão Jerônimo Fortunato, 557, no centro da cidade

publicado em 19/06/2024

O evento acontece a partir das 9h30, na E.E. Padre Fidélis, localizada à rua Capitão Jerônimo Fortunato, 557 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Fundo Social de São Paulo realiza no dia de hoje em Tanabi uma rodada de capacitação e plantão de dúvidas com representantes de prefeituras da região para esclarecer sobre as etapas necessárias para efetivar os convênios para implantação do Programa “Escola de Qualificação Profissional” nos municípios. O evento acontece a partir das 9h30, na E.E. Padre Fidélis, localizada à rua Capitão Jerônimo Fortunato, 557, no centro da cidade.

As Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo têm o objetivo de ampliar a autonomia e geração de renda por meio da realização de cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social.

Serão abordados desde a assinatura, até a implementação das ações planejadas, como a seleção de alunos, a contratação de instrutores, a montagem da infraestrutura necessária e o início das aulas, até a finalização das atividades previstas no convênio e a prestação de contas detalhada que a prefeitura precisa apresentar.

A organização da atividade está sendo conduzida pela Assessoria Técnica do Gabinete do Fundo Social em conjunto com a Diretoria de Escolas de Qualificação Profissional e é direcionada aos técnicos dos municípios responsáveis pelos cursos nas respectivas cidades.

Primeira etapa

Participam desta rodada em Tanabi representantes das cidades de Zacarias, Aparecida D´Oeste, Dirce Reis, Mesópolis, Novais, Santa Albertina e Santa Rita D´Oeste, bem como do próprio município de Tanabi.

A capacitação destina-se aos municípios que celebraram com o FUSSP convênios em 2024. Somados todos os encontros, serão 98 municípios convidados para a capacitação, que ocorrerá sempre no período da manhã.

No período da tarde, será realizado um plantão de dúvidas com os municípios que possuem convênios com o FUSSP anteriores a 2023 e precisam tirar dúvidas sobre como executar ou concluir as atividades em andamento.

