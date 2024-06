Os vencedores de cada categoria participam da final nacional que acontece no segundo semestre, em Brasília

publicado em 08/06/2024

Fernandópolis conseguiu os melhores índices nas plataformas ‘Saúde’ e ‘Bem-estar’ e concorre na categoria municípios de 30 a 100 mil habitantes (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

O município de Fernandópolis conseguiu pela 3ª vez índices técnicos para disputar a final estadual do prêmio ‘Band Cidades Excelentes’. Criada em 2021 pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o instituto Áquila, a premiação visa apresentar ao Brasil projetos de municípios que são bem avaliados tecnicamente por dados oficiais e que possam ser replicados em mais cidades do país.

Fernandópolis conseguiu os melhores índices nas plataformas ‘Saúde’ e ‘Bem-estar’ e concorre na categoria municípios de 30 a 100 mil habitantes. Todos os 645 municípios paulistas são avaliados e divididos em três categorias sendo elas: municípios com até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil e acima dos 100 mil moradores.

O prêmio vem ganhando destaque desde sua criação justamente pela fórmula utilizada pelo Instituto Áquila e pela Bandeirantes para a obtenção dos índices. São coletados dados oficiais que incluem informações do TCE – Tribunal de Contas do Estado, Portal da Transparência entre outras ferramentas que fiscalizam e gerenciam a gestão pública no Brasil.

Para o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o prêmio valoriza as boas gestões realizadas no país e cresce a cada edição. “O prêmio parabeniza as boas gestões públicas e desperta nos gestores as boas políticas públicas. É nítido como o prêmio vem despertando a cada edição essa competitividade positiva. Sem dúvidas é a população que ganha com isso”, disse João Carlos Saad.

“Estou chegando no último dos oito anos de gestão e fico muito feliz em saber que estamos na final estadual novamente. Hoje considero esse o mais importante prêmio do Brasil, por envolver dados oficiais dos principais órgãos fiscalizadores e idealizado por um dos maiores empresários da comunicação mundial, uma pessoa séria e muito respeitável, o senhor João Carlos Saad. Mesmo que Fernandópolis não ganhe, já estou extremamente feliz por estar na final”, destacou o prefeito André Pessuto.