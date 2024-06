O evento acontecerá entre hoje até sábado (28), com portões abertos, oferecendo ao público uma série de atrações musicais

publicado em 27/06/2024

Fernanda Cipriano

A cidade de Nhandeara se prepara para receber a 54ª edição da Expo Nhandeara, um dos eventos mais aguardados do ano. O evento acontecerá nesta quinta-feira (27) e vai até sábado (28), com portões abertos, oferecendo ao público uma série de atrações musicais e a etapa do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta Team.A abertura da Expo, nesta quinta-feira (27), será marcada pela apresentação da consagrada dupla Rionegro & Solimões. Com mais de três décadas de carreira no cenário sertanejo, eles prometem trazer muita animação e nostalgia ao público com seus sucessos como "Frio da Madrugada", "Na Sola da Bota" e "De São Paulo a Belém".Amanhã, será a vez de Luan Pereira, jovem talento do sertanejo universitário, que vem ganhando destaque com sua voz potente e composições cativantes. Hits como "Dentro da Hilux" e "Entra na Defender" farão parte de um show cheio de energia e emoção.Encerrando a Expo no sábado (29), a dupla Ícaro e Gilmar promete um espetáculo envolvente. Conhecidos por seu estilo sertanejo apaixonado, Ícaro Cardoso e Gilmar Aparecido trarão músicas que falam de amor e cotidiano, como "Trocando Defeitos" e "M de Mulher", fechando o evento com chave de ouro.