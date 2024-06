Hamilton César das Neves, sua esposa Márcia Neves e a filha deles voltavam de um rancho quando ocorreu o acidente

publicado em 10/06/2024

A família teria tentado desviar de um carro que fez uma ultrapassagem forçada e acabou capotando e colidindo com uma árvore (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Um casal morreu e a filha deles ficou ferida após a caminhonete em que eles estavam, uma GM/S10, bater em uma árvore às margens da rodovia Vicinal Olímpio Correa de Moraes, que interliga as cidades de Ouroeste e de Indiaporã, no domingo (9). Hamilton César das Neves, sua esposa Márcia Neves e a filha deles voltavam de um rancho quando ocorreu o acidente.

Conforme a ocorrência policial, a família seguia com a caminhonete sentido a Ouroeste, quando um outro veículo teria tentado forçar uma ultrapassagem no sentido oposto e, para evitar uma colisão, Hamilton tentou desviar, mas acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista, capotou e bateu contra uma árvore.

Com o impacto, Márcia morreu na hora. Hamilton chegou a ser socorrido com vida por unidades de resgate, mas morreu momentos depois na Casa de Saúde de Indiaporã. Já a filha deles foi resgatada por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém sem ferimentos graves e não corre risco de morte.