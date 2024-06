A operação foi realizada por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José do Rio Preto, com o apoio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Fernandópolis

publicado em 19/06/2024

A operação foi realizada por policiais civis da DIG de São José do Rio Preto, com o apoio da DISE (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Um casal de 19 anos foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira, em Fernandópolis, por tráfico de drogas 'gourmet'. A operação foi realizada por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José do Rio Preto, com o apoio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Fernandópolis.

De acordo com o boletim, as equipes de investigação receberam informações de que o casal receberia uma remessa de entorpecentes via Correios, no bairro Jardim Independente. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram a mulher recebendo uma encomenda camuflada em uma embalagem de piscina infantil.



Questionada sobre o conteúdo, a jovem abriu o pacote espontaneamente e revelou que se tratava de haxixe.

Em seguida, o namorado, que estava presente na residência, assumiu a propriedade da droga, informando que havia solicitado a entrega na casa da namorada. Com a autorização do casal, os policiais revistaram a residência da jovem, onde encontraram no quarto um pote de vidro contendo mais haxixe e uma balança de precisão. Na casa do rapaz, nada de ilícito foi encontrado.