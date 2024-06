A apresentação acontecerá no Teatro Paulo Moura, no dia 30 de junho, com sessões às 17h e às 19h

publicado em 25/06/2024

A apresentação acontecerá no Teatro Paulo Moura, no dia 30 de junho, com sessões às 17h e às 19h (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Sucesso nos palcos de todo o Brasil, no YouTube, com mais de 3 milhões de inscritos, e na Netflix, com o especial "Lugar de Mulher" entre os mais assistidos, a comediante Bruna Louise está de volta a Rio Preto com seu novo espetáculo, "Ela Tá Correndo Atrás". A apresentação acontecerá no Teatro Paulo Moura, no dia 30 de junho, com sessões às 17h e às 19h.

Bruna Louise segue firme em seu propósito de fazer a plateia gargalhar, enquanto empodera e combate os preconceitos e julgamentos que tentam impor a ela e a tantas outras mulheres. Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna promete compartilhar suas histórias, fazer o público rir de suas derrotas e comemorar suas vitórias. O stand-up é voltado para espectadores a partir de 14 anos.

"Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.", afirma a comediante.

O show promete muitas piadas, improvisos e interações, aproximando Bruna dos espectadores em uma performance cheia de identificação e força. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital ([link](https://ingressodigital.com//evento/12367,11252/Bruna_Louise__Ela_T_Correndo_Atrs)) e custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, Clube GT e Bensaúde) para a plateia, e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada, Clube GT e Bensaúde) para o mezanino.