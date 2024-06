O fato ocorreu na Escola Professora Ester Eunice, no último dia 6, mas só foi revelado agora após o ato simbólico

publicado em 12/06/2024

Uma aluna da Escola Professora Ester Eunice atirou uma cadeira na diretora da instituição e lhe agrediu também com mordidas (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Alunos de uma escola estadual de Penápolis fizeram uma manifestação nesta semana pedindo mais segurança e paz na comunidade escolar após a diretora da instituição de ensino ser agredida por uma aluna com uma cadeirada e mordidas. O fato ocorreu na Escola Professora Ester Eunice, no último dia 6, mas só foi revelado agora após o ato simbólico.

De acordo com os registros policiais, a aluna estaria tumultuando a aula e ao ser repreendida pela professora, começou a ofendê-la. A diretora foi chamada e ao chegar na sala a agressora jogou uma cadeira contra ela e também lhe deu uma mordida em uma das mãos, dentre outras agressões.

Funcionários tentaram intervir, mas a situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A diretora precisou ser levada ao pronto-socorro, mas já retornou ao trabalho. A aluna foi afastada da escola temporariamente e acompanhada pelo Conselho Tutelar.

O caso gerou comoção na comunidade escolar, que realizou um ato simbólico pedindo paz e segurança nas instituições de ensino. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que repudia qualquer tipo de violência e que está tomando medidas para garantir a segurança de todos os alunos e funcionários das escolas.

Em nota, a Secretaria da Educação lamentou o ocorrido e disse que a equipe de gestão da escola prestou todo o suporte necessário à diretora. O Conselho Tutelar e os responsáveis pela aluna também foram acionados. A pasta informou ainda que as equipes da Polícia Militar prestaram apoio à escola e que a diretora foi atendida no pronto-socorro e já retornou ao trabalho.