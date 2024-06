AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) estará presente em Rio Preto com uma Unidade Móvel entre os dias 24 a 28 de junho, das 10h às 17h, na subseção da OAB

publicado em 18/06/2024

O certificado digital e a digitalização dos autos físicos são alguns dos benefícios disponibilizados pela van, que estará na região (Foto: AASP)

Com o objetivo de levar alguns de seus mais importantes serviços aos profissionais do Direito à região de São José do Rio Preto, AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) estará presente em Rio Preto com uma Unidade Móvel entre os dias 24 a 28 de junho, das 10h às 17h, na subseção da OAB.

A ação já percorreu mais de 150 cidades da grande São Paulo e interior paulista, além de atuar também em municípios dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Entre os serviços oferecidos está a emissão do certificado digital, ofertando o kit completo (token certificado e validade de três anos) de forma totalmente gratuita para as associadas e associados.

Esta ferramenta, indispensável ao exercício da advocacia, é totalmente subsidiada pela AASP. Além disso, a Unidade Móvel disponibiliza a digitalização de processos que ainda estão em formato físico e paralisados nos tribunais, um serviço completo e estendido aos advogados e advogadas de todo o país.

Com a ajuda dos profissionais da AASP que estarão no local, os documentos serão organizados e separados em pastas, nos moldes exigidos pelos tribunais. Trata-se da chamada indexação, que facilita a identificação das peças processuais.