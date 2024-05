O show de humor está marcado para às 20h no Teatro Municipal e a classificação cultural é livre para todos os públicos

Eraldo apresenta hoje o espetáculo Especial Dia das Mães e garante humor para toda a família (Foto: Divulgação)

O Votuporanguense Eraldo Cesar, com uma trajetória de 15 anos na carreira de humorista, se apresenta nesta quinta-feira, em São José do Rio Preto, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, às 20h com o espetáculo Especial Dia das Mães. Com ingressos esgotados para esta noite, vale relembrar que o último show que o artista apresentou na cidade atingiu o público de mil pessoas.

Com longos anos de carreira e uma boa dose de entusiasmo ao levar o público à gargalhada, o comediante vem se destacando em todo o noroeste paulista.

“Faço parte dos acampamentos da igreja católica, e sempre fiz a parte de recreação. Meu interesse por stand up começou quando outros voluntários dos acampamentos me falaram que eu tinha jeito para a comédia, investi e hoje posso dizer que enxergo o sucesso como o fruto de bastante trabalho, com excelência, respeito e paixão pelo que faço”, disse.

O show de stand-up "Bora pra Cima que pra Baixo é só Tatu", é um dos espetáculos que Eraldo traz na história da comédia. De rosto limpo, o artista protagoniza com o carisma e ainda vivencia mais três personagens: “Fit Bolinha”, que adicionou ainda mais diversão à performance de um personal trainer que é excêntrico, fora do peso com ilusão de ser magro; Kiko Las Vegas e Dj Beijo Boca, personagens que levam recados de amor entre a plateia, cativando o coração do público com as cantadas.

No show de hoje, Especial de Dia das Mães, o anfitrião garante: “vai ser uma apresentação não somente para as mães, vai ser para o público em geral que é fá do humor. No roteiro de hoje tem risada garantida sobre o dia a dia sobre vários estilos de mães, travessuras dos filhos e não deixei de fora as mamães de pet. O show de hoje promete”, contou entusiasmado.

Um show interativo com a plateia, com o objetivo de mudar o humor de quem assistir e para toda a família aproveitar, é isso que Eraldo promete ao público. “Apesar de ser uma coisa que se faz brincando é preciso ter respeito com as pessoas, saber que as brincadeiras têm que ser para mudar o estado de espírito de cada um que está ali, meu objetivo é passar uma mensagem com o espetáculo, não apenas fazer as pessoas sorrirem e acabou ”, pontuou Eraldo.