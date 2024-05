Na visão dos organizadores, Valentim Gentil provou mais uma vez que saber fazer Festa do Peão

publicado em 09/05/2024

Sucesso total. Assim foi mais uma edição do Valentim Rodeio Show, a Festa do Peão de Valentim Gentil, que a cada ano é mais grandiosa no Noroeste Paulista, movimentando toda a região.

De 1º (quarta-feira) a 4 (sábado) shows musicais, rodeio e prova dos três tambores foram algumas das atrações da festa, que teve ainda um grande Parque de Diversões. A primeira noite, com portões abertos, foi animada pela dupla Matheus e Kauan. No dia seguinte, o cantor votuporanguense Gustavo Mioto se apresentou – a entrada foi um quilo de alimento. Um dos shows mais esperados ocorreu sexta-feira (3): a consagrada dupla Jorge e Mateus. O encerramento da festa foi com a apresentação do astro do “agronejo” Luan Pereira.

A festa contou também com uma grande cavalgada (com queima do alho) e encontro de muladeiros, que reuniu criadores de mulas de diversas cidades do país. “A festa se tornou muito grande, então é bastante trabalho e muita luta para poder estar pronta, mas, graças a Deus, e com esforço de todos, conseguimos”, destacou o prefeito Adílson Segura.