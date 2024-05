Para a primeira sessão, os ingressos estão esgotados

Espetáculo criado a partir da obra de Nelson Rodrigues faz sessões amanhã e depois em Rio Preto (Foto: Netun Lima)

O Sesc Rio Preto recebe na sexta-feira, dia 24 de maio, às 21h, e no sábado, dia 25, às 20h, o espetáculo teatral Vestido de Noiva, montagem do Grupo Oficcina Multimédia (GOM), de Belo Horizonte (MG), com direção de Ione de Medeiros, que pelo trabalho recebeu o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), na categoria melhor direção. Para a primeira sessão, os ingressos estão esgotados.

Além das apresentações, no domingo, dia 26, das 14h às 16h, a diretora e o GOM conduzem a oficina gratuita “A Prática da Rítmica Corporal”, com foco em músicos, atores, bailarinos e estudantes de música e artes cênicas.

Mantendo a dramaturgia original de Nelson Rodrigues (1912-1980), o espetáculo mescla realidade, memória e alucinação para contar a triste jornada da personagem Alaíde. Escrita em 1943, a peça, que deu início ao processo de modernização do teatro brasileiro, mantém-se atual: o que poderia parecer um drama familiar revela-se uma tragédia de alcance universal.

O ponto de partida de Vestido de Noiva é a história de Alaíde, que após ser atropelada por um carro em alta velocidade se vê numa mesa de cirurgia, entre a vida e a morte. A trama se desenrola a partir desta cena, utilizando em sua dramaturgia e cenário três planos que se intercalam: o da realidade, o da alucinação e o da memória.

O plano da realidade é tratado pelo fato de Alaíde estar em uma mesa de cirurgia com diagnósticos médicos, procedimentos cirúrgicos e tensões refletidas a partir de um ambiente frio composto basicamente de cadeiras, mesas e macas hospitalares de aço inox nas cores prata, branco e preto.

No plano das alucinações, Alaíde passa a debater com a enigmática Madame Clessi em busca de reconstruir sua própria identidade. Já nos momentos de memória, a personagem se depara com sua história familiar e a conturbada relação com a irmã e o marido. No espetáculo, um narrador em vídeo conduz a história e ajuda o público a ir conectando peças como num quebra-cabeça.

O elenco conta com Camila Felix, Henrique Torres Mourão, Jonnatha Horta Fortes, Júnio de Carvalho, Priscila Natany e Victor Velloso. Atores e atrizes se revezam nas cenas entre personagens masculinos e femininos, sem distinção de sexo, numa performance que dá continuidade à proposta de duplos e trios, a exemplo do espetáculo anterior da companhia, Boca de Ouro (2018/2019), texto do mesmo dramaturgo.

O espetáculo incorpora soluções cênicas que são marcas do GOM, como as movimentações de cenário e objetos. O material cênico possui rodinhas e alturas variadas, o que possibilita aos atores se posicionarem em níveis diferentes, conferindo à cena uma atmosfera de flutuação e, ao cenário, uma mobilidade fluida.



Além disso, a narrativa dialoga entre o texto, o vídeo, o material cênico, a trilha sonora e as coreografias, algumas vezes separadamente, outras em ações simultâneas.

O espetáculo Vestido de Noiva do Grupo Oficcina Multimédia conta com o apoio institucional do Banco do Brasil.

Oficina

Intitulada “A Prática da Rítmica Corporal”, a oficina gratuita que acontece no domingo no Sesc Rio Preto com Ione de Medeiros e o GOM visa a desenvolver, por meio de práticas coletivas, a percepção do tempo presente, a consciência corporal e a desenvoltura de músicos, atores, bailarinos e estudantes de música e artes cênicas. Serão realizados exercícios pautados em estímulos rítmicos, utilizando o pulso como referência inicial. Sob esta perspectiva, os exercícios incluem sons vocais, textos, batimentos corporais, dissociação de gestos, movimentos e deslocamento pelo espaço, além do uso de objetos do cotidiano.

Sobre o GOM

O Grupo Oficcina Multimédia, da Fundação de Educação Artística, foi criado em 1977, pelo compositor Rufo Herrera. Sob a direção de Ione de Medeiros desde 1983, o Grupo montou 24 espetáculos configurando um perfil multimeios sempre fiel à experimentação e ao compromisso com o risco. Paralelamente, o GOM realiza em Belo Horizonte os eventos culturais Bloomsday, Bienal dos Piores Poemas e Verão Arte Contemporânea. No ano de 2024, completa 47 anos de atuação cultural ininterrupta. Vestido de Noiva, sua 24ª montagem, dá continuidade a uma proposta de imersão na obra de Nelson Rodrigues, iniciada com Boca de Ouro (2018/2019). Recentemente, Ione de Medeiros lançou um livro contando a trajetória do Grupo pelo selo Lucias, da SP Escola de Teatro.

