As inaugurações acontecerão neste domingo, às 9h e às 10h30, respectivamente

publicado em 24/05/2024

Secretária de Esportes, coronel Helena Reis (Foto: Reprodução/Instagram Coronel Helena)

Os bairros Residencial Caetano e Vila Toninho receberão duas arenas lazer construídas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) em um investimento de mais de R$1,2 milhões. As inaugurações acontecerão neste domingo (26), às 9h e às 10h30, respectivamente.

"Até meus 14 anos não tinha luz em casa, não tinha água encanada, e a gente brincava na rua. Muitos anos depois esse local foi urbanizado e hoje eu tenho a alegria de construir uma quadra esportiva lá", disse a secretária de Esportes, coronel Helena Reis.

As arenas esportivas são compostas por uma quadra de futebol society, com iluminação e arquibancada, em uma área de 717,5 m², e uma quadra de basquete 3×3 de 307,5 m², com iluminação de LED.

Neste ano a Sesp já inaugurou seis arenas esportivas nas cidades de Palestina, Lins, Itaquaquecetuba, Nuporanga, Hortolândia e Ibirarema.