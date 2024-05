No acumulado do ano, foram gerados mais de 13 mil postos de trabalho, segundo dados do Caged e estudo da Fundação Seade

publicado em 14/05/2024

Em 2024, de janeiro a março, foram criados 13.332 empregos formais na região (Foto: A Cidade)

O Estudo Emprego Formal, da Fundação Seade, aponta que a região de São José do Rio Preto registrou a criação de 3.825 empregos formais no mês de março de 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

Em 2024, de janeiro a março, foram criados 13.332 empregos formais na região de São José do Rio Preto. Em todo Estado, esse número é de 214 mil empregos formais, crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 30% do total dos empregos criados no Brasil (719 mil).

Na região de São José do Rio Preto, no mês de março, os novos postos de trabalho se dividiram pelos seguintes setores: serviços (1.946); agricultura, pecuária e pesca (679); indústria (1.526); comércio (-159); construção (-167).

De acordo com a pesquisa, os empregos com carteira assinada aumentaram 0,6% no estado de São Paulo em março de 2024 em relação ao mês anterior. A geração de 77 mil postos de trabalho resultou de 713 mil admissões e 636 mil desligamentos. Com isso, o estoque de empregos formais no Estado ficou em 14,1 milhões segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No Brasil, o emprego com carteira assinada aumentou 0,5% no mesmo período.

Os resultados apurados em março no estado mostraram variações positivas em todos os setores: na construção (1,0%); nos serviços (0,6%), na indústria (0,5%), na agricultura (0,4%) e no comércio (0,3%).

