As inscrições devem ser feitas até as 16h desta sexta-feira

publicado em 24/05/2024

De acordo com a Prefeitura de Mirassol, o processo seletivo oferece oportunidades para diversos cargos (Foto: Prefeitura de Mirassol)

A Prefeitura de Mirassol divulgou um processo seletivo emergencial para contratação de mais de 70 profissionais para a saúde pública. As inscrições devem ser feitas até as 16h desta sexta-feira (24).

As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na rua Dom Pedro II, 2175, Centro, ou por e-mail processoseletivosaude@mirassol.sp.gov.br.

O processo seletivo oferece oportunidades para diversos cargos: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, totalizando 71 vagas disponíveis.

A contratação será por tempo determinado com período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, de acordo com as necessidades do serviço público.