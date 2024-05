O preso foi acusado de envolvimento em um grupo criminoso constituído para compra e venda de cargas mediante fraude

publicado em 31/05/2024

Carga avaliada em mais de R$ 60 mil e que seria alvo de golpe foi recuperada pela Polícia Civil e estelionatário preso (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Valentim Gentil e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, prendeu um estelionatário em flagrante e recuperaram uma carga de R$ 60 mil de uma metalúrgica da cidade que seria alvo de um golpe. O preso foi acusado de envolvimento em um grupo criminoso constituído para compra e venda de cargas mediante fraude.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Civil de Valentim Gentil vinha investigando este grupo criminoso após uma metalúrgica local ser vítima de fraude em duas ocasiões. Indivíduos desconhecidos adquiriam cargas de metais usando nomes de terceiros, pagando apenas a entrada, sendo que o restante deveria ser pago mediante boleto emitido em nome de empresas inexistentes ou que tinham seus nomes usados indevidamente.

Ao investigar os endereços nas notas fiscais, a polícia descobriu que não correspondiam às empresas mencionadas. Na quarta-feira (29), véspera de feriado, o setor comercial da metalúrgica informou uma nova venda feita supostamente para uma empresa em São José do Rio Preto, com um pagamento inicial de R$ 14 mil e o restante por boletos. Após a liberação do caminhão, o gerente comercial suspeitou que era o mesmo comprador das fraudes anteriores e avisou a polícia.

Assim, os policiais civis responsáveis pela investigação, juntamente junto com agentes da DIG, localizaram e seguiram o caminhão até Catanduva, onde o veículo se dirigiu a uma distribuidora. Lá, o acusado, identificado como o comprador fraudulento, e o motorista foram abordados.