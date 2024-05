Acidente ocorreu no trecho da rodovia entre Cosmorama e Votuporanga; vítima foi arremessada para fora do carro que dirigia

publicado em 27/05/2024

Carro capotou diversas vezes e motorista foi arremessado para fora, caindo já sem vida no canteiro central da rodovia (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um homem, identificado apenas pelas iniciais P. E. R. C. morreu após capotar com o seu carro, um GM/Blazer, na rodovia Euclides da Cunha, no domingo (26). O acidente ocorreu no trecho da rodovia que corta o município de Cosmorama. A vítima foi arremessada para fora do veículo, o que provocou morte instantânea.

De acordo com os registros policiais, o motorista seguia pela rodovia, no sentido Votuporanga/Rio Preto, quando, por motivos que serão apurados pela investigação da Polícia Civil, teria perdido o controle do veículo e capotado diversas vezes. Durante o capotamento, uma das portas do veículo chegou a ser arrancada e a vítima foi ejetada, caindo já sem vida no canteiro central da pista.

Unidades de resgate chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem ao local foi constatado óbito. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente para o registro da ocorrência e também para conter o trânsito, enquanto o veículo era removido por unidades do DER (Departamento de Estradas e Rodagens).

A Polícia Técnico-Científica também foi acionada e esteve no local para avaliar as circunstâncias e o que pode ter provocado o acidente, bem como eventuais responsáveis. Após os trabalhos periciais o corpo da vítima foi removido por uma funerária local e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico, antes de ser liberado para a família proceder com o velório e sepultamento.