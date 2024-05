O acidente ocorreu na avenida Silvio Dela Roveri, no Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto

publicado em 20/05/2024

O motorista ficou ferido após o carro em que estava ficar completamente destruído após bater na traseira de um caminhão (Foto: SBT Interior)

Franclin Duarte

No início da manhã desta segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motorista que ficou preso nas ferragens do carro após colidir com a traseira de um caminhão. O acidente ocorreu na avenida Silvio Dela Roveri, no Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto.

Conforme informações preliminares da corporação, o acidente ocorreu enquanto o motorista do carro, que estava a caminho do trabalho, teria perdido o controle do veículo. Moradores da região relataram ter ouvido um estrondo no momento da colisão.

Os Bombeiros conseguiram resgatar a vítima consciente, com suspeita de fratura no braço. O homem foi imediatamente encaminhado ao Hospital de Base, onde permanece internado para observação e tratamento.

O impacto da colisão deixou o carro totalmente destruído. Uma equipe de perícia técnica esteve no local para investigar as causas e a dinâmica do acidente.