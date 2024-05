O projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, levará diversos serviços para o município de Magda. A ação acontecerá nesta sexta-feira (24) e sábado (25), na rua Cesário Alves Viêira

publicado em 23/05/2024

A iniciativa amplia a atuação das coordenações e programas da Secretaria, levando os serviços de documentação essenciais (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Depois de passar por General Salgado, como anunciado na última quarta-feira (22) pelo A Cidade, o projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, levará diversos serviços para o município de Magda. A ação acontecerá nesta sexta-feira (24) e sábado (25), na rua Cesário Alves Viêira.

Serão distribuídas 100 senhas por dia, em ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. A ação ocorrerá das 9h às 17h amanhã e das 9h às 15h no sábado (25).

A iniciativa amplia a atuação das coordenações e programas da Secretaria, levando os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população. Lançado em junho de 2022, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 219 mil serviços solicitados, por mais de 63 mil pessoas da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, e diversos bairros da capital paulista.