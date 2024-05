Vinicius Lopes Pagotto chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa do município vizinho

publicado em 27/05/2024

Vinicius Lopes Pagotto, de 21 anos, morreu após colidir com sua moto contra um poste numa avenida de Fernandópolis (Foto: CidadãoNet)

Franclin Duarte

Um jovem, de apenas 21 anos de idade, morreu neste final de semana após colidir com uma motocicleta de alta cilindrada em um poste, numa das avenidas mais movimentadas de Fernandópolis. Vinicius Lopes Pagotto chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa do município vizinho.

De acordo com as informações policiais, o rapaz seguia em sua motocicleta pela avenida no sentido bairro/centro, quando, nas proximidades da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) teria sofrido uma “fechada” de um carro que estava na via. Ao tentar desviar, ele bateu no retrovisor do outro veículo e acabou perdendo o controle, se chocando na sequência contra um poste.

Com o impacto Vinicius sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo. Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a lhe estabilizar e lhe levar para a Santa Casa, mas os esforços médicos não foram suficientes para evitar a sua morte.

A Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do acidente até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que periciou o local com o objetivo de apurar as causas e responsabilidades pelo acidente que vitimou o jovem.