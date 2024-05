O caso, registrado como tentativa de homicídio, está sob investigação da polícia

publicado em 06/05/2024

Apesar de estar consciente, o jardineiro não conseguiu fornecer detalhes sobre quem teria cometido o crime (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um jardineiro de 59 anos foi levado para a Santa Casa de São José do Rio Preto após ser encontrado com um ferimento na cabeça, no bairro Jardim Paraíso, na madrugada de sábado (4), neste fim de semana. O caso, registrado como tentativa de homicídio, está sob investigação da polícia.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido à gravidade do ferimento. O médico responsável pelo atendimento não especificou a origem do ferimento, se foi causado por uma pancada ou facada.

Apesar de estar consciente, o jardineiro não conseguiu fornecer detalhes sobre quem teria cometido o crime ou a motivação por trás do ataque.