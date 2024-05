Os ingressos já estavam sendo vendidos para o show na cidade

publicado em 17/05/2024

A apresentação em Rio Preto, que estava agendada para o dia 2 de novembro, no Estádio Teixeirão, foi uma das afetadas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cantora Ivete Sangalo anunciou o cancelamento de sua turnê "A Festa", que comemora seus 30 anos de carreira. A apresentação em Rio Preto, que estava agendada para o dia 2 de novembro, no Estádio Teixeirão, foi uma das afetadas pela decisão. Os ingressos já estavam sendo vendidos para o show na cidade.

O comunicado publicado nas redes sociais da cantora explica os motivos: "Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê A Festa. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

Rio Preto estava entre as 30 cidades escolhidas para receber o show da turnê, que celebrava as três décadas de sucesso da artista. Por meio dos Stories, Ivete fez um desabafo sobre o cancelamento: "Nesse momento, pra mim, é muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial pelos 30 anos de carreira. E o próximo passo sempre é colocar em prática essas ideias, esse sonho, esse amor todo, obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida. No meu trabalho, a seriedade com que encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência são fundamentais e exatamente por isso", disse.