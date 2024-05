Foram identificados problemas como falta de médicos e pacientes em observação nos corredores das unidades

publicado em 24/05/2024

Conforme o Ministério Público, a Prefeitura precisará resolver as questões (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um inquérito aberto pelo Ministério Público vai analisar os serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UPAs) de São José do Rio Preto. A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Sergio Clementino, após receber um relatório do Conselho Regional de Medicina (Cremesp) que identificou falhas como superlotação e demora no atendimento aos pacientes.

O relatório identificou problemas como falta de médicos, pacientes em observação nos corredores das unidades de forma precária e demora no atendimento ao público. O promotor afirma que as vistorias foram realizadas em cinco UPAs de Rio Preto.

“Demora em atendimentos, falta de algumas especialidades médicas, como pediatria, pacientes internados por mais de 24 horas, pouco espaço físico. Diante disso, solicitamos informações ao município e também novas informações ao Cremesp. Deverão ocorrer reuniões com a Secretaria de Saúde”, esclareceu o representante do MP.

Outro problema destacado pelo Cremesp é a falta de medicamentos em alguns dos postos de saúde inspecionados. A avaliação foi feita no Posto de Saúde Santo Antônio, na UPA Tanguará/Estoril, na UPA Jaguaré, na UPA Vila Toninho e na UPA Norte.

“A preocupação é grande com a situação das UPAs, que têm enfrentado cada vez mais superlotação, causando prejuízos aos usuários da saúde. Nesses últimos dias, temos notado uma piora na situação, talvez em razão do aumento de doenças nesse período seco", diz o promotor Sergio.

O Executivo, acrescentou o promotor, precisará desenvolver ações para resolver os problemas encontrados. Diante das constatações, o MP optou por instaurar o inquérito para melhor investigação.

"O objetivo é obrigar o município a implementar melhorias para resolver as pendências. Por enquanto, ainda não há penalidades. O município precisa apresentar medidas para solucionar esses problemas e melhorar o atendimento à população", conclui o promotor.