publicado em 22/05/2024

No mês das mães, o Fundo Social de Solidariedade de Jales (FSS) proporcionou 688 atendimentos de beleza para as mamães carentes do município, por meio da Carreta Solidária da Beleza, que ficou estacionada na Praça Dr. Euphly Jalles, de 13 a 17 de maio, das 9h às 16h, realizando procedimentos totalmente gratuitos.

Os atendimentos foram oferecidos com as mesmas condições dos conceituados salões de beleza em um caminhão adaptado e equipado com os acessórios, móveis e equipamentos de um salão de beleza profissional e por profissionais voluntários altamente capacitados que realizaram cortes, hidratação, tintura, maquiagem, design de sobrancelha e procedimentos estéticos.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Alziane Rossafa Moreira, a Carreta La Brizza, mais conhecida como Carreta Solidária da Beleza, se fixou em um dos principais cartões postais da cidade, para atender o maior número de mães e o objetivo foi alcançado. “Com o apoio de nossos amigos profissionais conseguimos atender mais de 100 mulheres por dia totalizando quase 700 atendimentos em cinco dias. Foram momentos de muita alegria e satisfação ver o sorriso de centenas de mulheres que tiveram sua autoestima elevada. Algumas mães estavam aguardando ansiosas pelos atendimentos, que são realizados tradicionalmente todos os anos em comemoração ao Dia das Mães, e ficaram ainda mais belas e felizes após a realização dos procedimentos”.

Neste ano uma novidade fez parte das comemorações do Dia das Mães do Fundo Social de Solidariedade: uma aula especial de Zumba, na noite da segunda-feira, dia 13, ministrada pelos profissionais voluntários Vagner Assis da Silva, o Vagnão, e Laisa da Silva Marques, na Praça Dr. Euphly Jalles, que foi um verdadeiro sucesso. A noite contou ainda com a apresentação da Coreografia do grupo de atletas da melhor idade que conquistaram ouro nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2024 realizados no mês de maio em Araçatuba, e sorteio de diversos brindes para o público participante.