publicado em 15/05/2024

Este sistema atmosférico enfraquecerá o bloqueio que estava presente desde o início do mês (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma frente fria que avança no início de semana promete trazer algumas mudanças no clima que tem predominado sobre boa parte do interior do país, incluindo a região. Este sistema atmosférico enfraquecerá o bloqueio que estava presente desde o início do mês, possibilitando um aumento na umidade em todo o estado de São Paulo.

Embora essa mudança não deva ter um impacto significativo nas temperaturas máximas da região, ela pode contribuir para aliviar um pouco a secura do ar. No entanto, não há previsão de chuva para a região.

A segunda-feira (13) será marcada pelo calor, com temperaturas variando entre 19°C e 35°C. Não há expectativa de chuva, e o dia e a noite seguirão com céu aberto.

Ontem houve um aumento na nebulosidade, podendo apresentar muitas nuvens durante a noite, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 19°C e 32°C. O restante da semana seguirá estável, sem previsão de chuva. Hoje, a mínima esperada é de 19°C, com máxima de 33°C.

O calor deve retornar na quinta-feira (16) e na sexta-feira (17), com os termômetros variando entre 20°C e 34°C.