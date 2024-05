O paciente de um hospital de São José do Rio Preto utilizou o sistema delivery para uma entrega inusitada

publicado em 21/05/2024

Um paciente internado para o tratamento de uma fratura pediu, via delivery, a entrega de uma porção de maconha dentro do hospital (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Por meio de uma espécie de “disque drogas” ele solicitou a entrega de uma porção de maconha, um isqueiro e um dichavador dentro da instituição de saúde onde está internado para o tratamento de uma fratura.

A entrega foi feita por um homem ao vigilante do hospital, com a instrução de repassar a sacola ao paciente.



Após o entregador deixar o local, o vigilante seguiu as instruções e entregou a sacola ao paciente, que, ao abrir o pacote, revelou o conteúdo.

Diante da situação, a Guarda Civil Municipal foi acionada para registrar a ocorrência. Em depoimento, o paciente admitiu ser usuário de maconha e ter solicitado à irmã que providenciasse a droga.

Até o momento, a polícia ainda não identificou o responsável pela entrega. A administração do Hospital Municipal informou que, após acionar a Guarda Civil, os funcionários registraram um boletim de ocorrência e adotaram todas as medidas de segurança cabíveis.