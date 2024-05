A implantação do sistema faz parte do contrato firmado pela EcoNoroeste com o Governo do Estado de São Paulo

publicado em 17/05/2024

(Foto: Divulgação)

No início do segundo semestre de 2024, os veículos que passarem pela SP-333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti e Laurentino Mascari), no trecho entre Itápolis a Jaboticabal, pagarão o pedágio pelo modelo de cobrança conhecido como Free Flow. A implantação do sistema faz parte do contrato firmado pela EcoNoroeste com o Governo do Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), que prevê a substituição de todas as praças de pedágio dessa concessão por pórticos de cobrança.

Pelo contrato, a implantação será gradual até o 7º ano da concessão. Essas duas primeiras praças poderiam ser substituídas até 2025, porém, a EcoNoroeste iniciará a operação antecipadamente. “Será o primeiro Free Flow em operação efetiva entre as concessionárias da EcoRodovias. Como o grupo sempre buscou antecipar tendências, já tínhamos feito alguns testes que exigiram toda a estruturação desse tipo de projeto, desde a aquisição de equipamentos até a operação de forma experimental. Essa cultura do grupo viabilizou a antecipação do nosso compromisso aqui na SP-333”, explica o diretor Geral da EcoNoroeste, Rui Klein.

O sistema Free Flow traz mais segurança, fluidez e conforto para os usuários, já que a cobrança da tarifa é realizada por meio de pórticos, que substituem os pedágios convencionais, equipados com câmeras, sensores e antenas capazes de identificar todos os tipos de veículos pela placa ou TAG, além de especificações como altura, largura, comprimento e quantidade de eixos.

Os usuários do trecho que já possuem TAGs ativas não precisam se preocupar. O veículo será identificado nos pórticos, automaticamente, da mesma forma que acontece nas pistas automáticas das cabines atuais. Já os que ainda não utilizam esse serviço deverão fazer o pagamento em até 15 dias após a passagem pelo pórtico em um dos canais disponibilizados pela EcoNoroeste, como site (freeflow.econoroeste.com.br), aplicativo de celular, totem de autoatendimento nos postos SAUs das rodovias ou pelo WhatsApp (0800 326 3663). A falta de pagamento no prazo pode acarretar multa e perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

Como funciona a tecnologia

Os pórticos possuem câmeras, sensores e antenas que identificam cada veículo por meio da leitura de sua placa ou TAG, operando, inclusive, em condições de baixa visibilidade. Essa tecnologia é capaz de identificar os veículos e os categorizar conforme a altura, largura, comprimento e quantidade de eixos rodantes, para fazer a dupla checagem com as placas e TAGs identificados.

Como é feita a cobrança

Para os veículos com TAG, o valor é cobrado, automaticamente, pela operadora contratada. Já aqueles que não possuem, precisam efetuar o pagamento em até 15 dias nos canais disponibilizados pela concessionária.

Quais praças de pedágio passarão a ser Free Flow no início do segundo semestre de 2024?

Serão duas praças da SP- 333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti e Laurentino Mascari): em Itápolis, quilômetro 179, no sentido Leste, e em Jaboticabal, quilômetro 110, no sentido Oeste.

