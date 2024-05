A caminhonete que eles estavam capotou após sofrer uma “fechada” na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis, mas todos eles sofreram apenas ferimentos leves graças ao dispositivo de segurança

publicado em 31/05/2024

Caminhonete ficou completamente destruída e materiais de pesca espalhados pela pista, mas os pescadores saíram ilesos (Foto: Região Noroeste)

Franclin Duarte

O cinto de segurança salvou a vida de quatro amigos que estavam a caminho de uma pescaria neste feriado de Corpus Christi. A caminhonete que eles estavam capotou após sofrer uma “fechada” na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis, mas todos eles sofreram apenas ferimentos leves graças ao dispositivo de segurança.

Conforme relatado pelo motorista da caminhonete, uma GM/S10, ele e os amigos seguiam para Jales onde iriam passar o feriado prolongado na casa de familiares e amigos para pescar. Na altura do km 551, no entanto, uma carreta teria fechado a S10, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção, rodasse na pista e batesse em uma caixa de contenção de água, capotando em seguida e parando na lateral da rodovia.

Com o impacto, os equipamentos de pesca e acampamento ficaram espalhados pela via de acesso, mas os ocupantes do veículo estavam usando cinto de segurança e não sofreram ferimentos, apenas escoriações leves. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para controlar o tráfego de veículos enquanto a caminhonete e os objetos que ficaram espalhados pela via eram retirados.