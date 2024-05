O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (6) e por lá acontecia a internação de menores de idade, junto com maiores

07/05/2024

O cárcere privado, abuso sexual e agressões no local, seria praticado por um interno (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Jales, Vigilância Sanitária e o Conselho Tutelar estiveram juntos em uma ocorrência que acabou na interdição de um “Centro Terapêutico”, na cidade vizinha. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (6) e por lá acontecia a internação de menores de idade, junto com maiores, e a suspeita de cárcere e abuso sexual.

De acordo com a ocorrência, a vigilante sanitária, relatou a polícia que ao realizarem uma inspeção no local, encontraram as portas trancadas e os internos dentro do prédio, inclusive menores de idade. Por conta disso, acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

Com tantas evidências de irregularidades, a Vigilância Sanitária autuou e interditou o local por um prazo de dez dias. A conselheira tutelar presente ouviu os menores e declarou suspeita de cárcere privado, abuso sexual e agressões no local, e disse ainda que um dos suspeitos seria um interno.

No flagra, foi feito contato com R. A. F., responsável pelo Centro Terapêutico, foi informado que a Vigilância Sanitária realizava uma vistoria e logo depois chegou o Conselho Tutelar. Ele afirmou que no centro estão internados três menores, todos por ordem judicial. No entanto, a documentação não foi apresentada, pois segundo ele, estava com a administração e o jurídico.