O público vai prestigiar na praça central ‘Joaquim Antônio Pereira, a partir das 16h até às 20h, um cinema em realidade virtual, com um equipamento especial que permite o público interagir com a maquete utilizada como cenário de filme

publicado em 21/05/2024

O Circuito Sesc de Artes se destaca por levar cultura e lazer para as cidades do noroeste paulista (Foto: Divulgação Sesc Rio Preto)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br



O Circuito Sesc de Artes, conhecido por percorrer as cidades do noroeste paulista e promover cultura, lazer e experiências com o mundo da arte, chega em Fernandópolis no próximo sábado (25). O público vai prestigiar na praça central ‘Joaquim Antônio Pereira, a partir das 16h até às 20h, um cinema em realidade virtual, com um equipamento especial que permite o público interagir com a maquete utilizada como cenário de filme. A dança também se faz presente na programação, com a coreografia ‘O Diário de Duas Bicicletas’, muita literatura com ‘Entre Folhas, Ramos e Histórias’, além de outras atrações.

No domingo (26), chega a vez do Circuito Sesc se apresentar em Jales, a partir das 16h e segue até às 20h, na Praça Dr. Euphly Jalles com apresentações totalmente gratuitas e atrações para toda a família.