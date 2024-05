A solenidade contou com a presença de autoridades, educadores de toda a rede municipal de Educação, profissionais da escola, familiares, comunidade e alunos

publicado em 17/05/2024

Fernanda Cipriano

O Cemei “Albertina Roza de Souza Garcia” realizou nesta semana a entrega oficial das ampliações e reformas da escola, como parte das comemorações dos 85 anos de Fernandópolis. A solenidade contou com a presença de autoridades, educadores de toda a rede municipal de Educação, profissionais da escola, familiares, comunidade e alunos.

O evento incluiu apresentações das crianças, que abrilhantaram a noite, visitações por toda a estrutura da escola, descerramento da placa inaugural e a participação de familiares da patrona da escola. Houve também inúmeros elogios feitos por todos os participantes pelos investimentos e novos benefícios que a escola ganhou com as reformas e ampliações.

"Investir na educação é garantir oportunidades e nós temos feito muito isso em nossa administração. Essa escola está aconchegante, bonita e em perfeitas condições para alunos e educadores. Parabéns a toda equipe do CEMEI Albertina que trabalha com amor e tanta dedicação", afirmou o prefeito André Pessuto.

A diretora da instituição, Mara Morangueira Domingos, agradeceu a atenção dada pela prefeitura ao CEMEI. "É muito gratificante andar hoje por nossa escola e ver quantas melhorias nós conseguimos e o quanto elas são importantes para o bom andamento dos nossos trabalhos. Realizamos um sonho e estamos muito felizes por isso. Obrigada à administração municipal por enxergar as necessidades da escola Albertina e investir em melhorias", disse.