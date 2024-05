Homem sofreu fraturas nas pernas e sua companheira ficou com diversos ferimentos pelo corpo; causas do acidente são investigadas

publicado em 28/05/2024

Um casal se feriu após sofrer um acidente na vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi, na noite de anteontem (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um casal de motociclistas ficou ferido após um acidente na vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi, nas proximidades do Centro de Eventos Helder Henrique Galera (recinto da Expo Show), na noite desta segunda-feira (27). O homem sofreu fraturas nas pernas e sua companheira ficou com diversos ferimentos pelo corpo.

De acordo com as informações do registro policial, o casal seguia pela vicinal, sentido a Parisi, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, ocorreu a queda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado junto com o Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas.

Ao chegarem no local os socorristas se depararam com o homem com fortes dores nas pernas, apresentando sinais de fratura. Já a sua companheira sofreu diversas escoriações pelo corpo, porém sem ferimentos graves.

Os dois foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga onde passaram por cuidados médicos.

Mais acidentes

Este é o segundo acidente de maiores proporções na Ângelo Comar em menos de uma semana. No sábado (25), outro morador de Parisi, de 56 anos de idade, ficou ferido ao perder o controle de seu veículo, sair da pista e cair em uma valeta às margens da vicinal.

O fato também mobilizou o Corpo de Bombeiros e o Samu, que resgataram o motorista e o encaminharam para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves.