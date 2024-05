A festa foi um verdadeiro sucesso, repleta de alegria e animação, contagiando todos os moradores

publicado em 09/05/2024

Valentim Gentil se agitou com o Baile da Rainha do Rodeio, um evento que marcou o início das comemorações do aniversário da cidade. A festa foi um verdadeiro sucesso, repleta de alegria e animação, contagiando todos os moradores,

confira um pouco da noite festiva acessando o link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=949618173616670&set=pcb.949618933616594

O Baile da Rainha do Rodeio contou com a participação de artistas locais, que animaram a noite com dois shows especiais. A escolha da corte da Valentim Rodeio Show foi um dos momentos mais marcantes da festa. Geovana Roberto foi coroada como Rainha, enquanto Laís Ribeiro recebeu o título de Princesa. Maria Clara Martins foi escolhida como Madrinha dos Peões, Thaís Magistre como Miss Simpatia, Isabela Murari como Garota Country e Lívia Nascimento como Musa do Rodeio.