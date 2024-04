O caso aconteceu neste fim de semana na rodovia "Ettore Bottura"

publicado em 23/04/2024

O caso aconteceu neste fim de semana na rodovia "Ettore Bottura", nas proximidades de Três Fronteiras (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na região. O caso aconteceu neste fim de semana na rodovia "Ettore Bottura", entre o município de Três Fronteiras e o distrito de Esmeralda, em específico no trecho entre o trevo de acesso ao município de Nova Canaã e a Fazenda "Toca da Onça", no KM 97+400 metros.

De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 17h20, quando as vítimas retornavam de Santa Fé do Sul para o Distrito de Esmeralda, onde residiam na Fazenda Limoeiro. O veículo Astra, em que as vítimas estavam, seguia no sentido Esmeralda a Nova Canaã, quando, por motivos ainda não esclarecidos, colidiu na traseira de um caminhão que seguia à frente e, em seguida, invadiu a pista contrária, e bateu de frente com uma Parati que seguia no sentido oposto.

Milton Ernesto dos Reis, de 79 anos, trabalhador rural, veio a óbito no local do acidente. Sua filha, Rosicleia Aparecida dos Reis, de 44 anos, também estava no veículo e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, onde permaneceu internada até o início da manhã do sábado (20), sendo liberada pela equipe médica.

O motorista do Astra sofreu ferimentos leves, enquanto o condutor do caminhão não se feriu. A Polícia Científica esteve no local para investigar as causas do acidente.