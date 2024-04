O evento, realizado no último sábado, dia 6, atraiu uma multidão em uma noite repleta de animação e música de qualidade

publicado em 10/04/2024

Centenas de pessoas vindas de diversas partes da região prestigiaram o show da renomada dupla sertaneja Thaeme & Thiago, que foi o ponto alto das festividades pelos 75 anos de emancipação política da cidade de Álvares Florence. O evento, realizado no último sábado, dia 6, atraiu uma multidão em uma noite repleta de animação e música de qualidade.

A apresentação da dupla cativou o público presente com seus sucessos, amplamente reconhecidos em todo o país. Hits como "O Que Acontece na Balada", "Ai Que Dó" e "Coração Apertado" não ficaram de fora do repertório, levando todos os presentes a dançarem e cantarem em uníssono.

Além da participação de Thaeme & Thiago, a festa contou com uma performance de abertura da dupla local Pablo & Gabriel, de Votuporanga, e a presença do DJ Santtorini, que agitou a noite com sua seleção musical.