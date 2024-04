O aumento afetará os consumidores de Fernandópolis

publicado em 12/04/2024

O governador Tarcísio de Freitas deve anunciar nos próximos dias os detalhes da modelagem do processo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) autorizou o reajuste de 6,4% nas tarifas vigentes a partir de 10 de maio. O aumento afetará os consumidores de Fernandópolis.

O reajuste já era previsto, uma vez que maio é o mês de data-base para os reajustes, autorizados todos os anos pela agência. No entanto, o anúncio ganha mais importância devido ao processo de desestatização pelo qual a Sabesp está passando.

O governador Tarcísio de Freitas deve anunciar nos próximos dias os detalhes da modelagem do processo de desestatização da Sabesp. Serão reveladas informações como a quantidade de ações que o estado colocará à venda e o percentual de redução da tarifa de água prometida pelo governo durante o processo de privatização.