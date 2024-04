A instalação de 443 câmeras de alta definição, com ângulo de 360 graus e sensor de movimento, visa aprimorar a identificação e a gestão de diversos aspectos que impactam a segurança e fluidez do tráfego

publicado em 30/04/2024

(Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A EcoNoroeste, concessionária responsável pelo trecho da Rodovia Washington Luís entre São Carlos e Mirassol, está implementando um avançado sistema de monitoramento viário. A instalação de 443 câmeras de alta definição, com ângulo de 360 graus e sensor de movimento, visa aprimorar a identificação e a gestão de diversos aspectos que impactam a segurança e fluidez do tráfego.

Entre os benefícios esperados estão a detecção mais rápida de congestionamentos, veículos suspeitos, acidentes, presença de animais na pista, e outros potenciais perigos. Esse monitoramento em tempo real permitirá uma resposta mais eficaz e ágil por parte das autoridades e equipes de emergência.

A distribuição das câmeras ao longo da rodovia é estratégica, com destaque para o trecho entre Cedral e Mirassol, onde estão sendo instaladas 33 unidades, praticamente uma a cada quilômetro. A previsão da EcoNoroeste é que todas as câmeras estejam operando até a próxima quarta-feira, 01, conforme estipulado no contrato de concessão da via.