A iniciativa, realizada em parceria com os funcionários do Setor de Pontes e Mata-Burros, foi fundamental para garantir a segurança dos usuários locais, uma vez que a ponte anteriormente existente no local apresentava condições precárias

publicado em 10/04/2024

A iniciativa, realizada em parceria com os funcionários do Setor de Pontes e Mata-Burros (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cosmorama, sob a liderança do Prefeito Bigo e do vice-prefeito Juninho Silveira, realizou a recuperação de uma ponte de madeira no bairro da Granja. A iniciativa, realizada em parceria com os funcionários do Setor de Pontes e Mata-Burros, foi fundamental para garantir a segurança dos usuários locais, uma vez que a ponte anteriormente existente no local apresentava condições precárias.

A recuperação da ponte de madeira foi uma ação financiada com recursos próprios da Prefeitura, que mostra o compromisso da gestão municipal em investir na infraestrutura local. Além disso, a iniciativa contribui diretamente para a melhoria da mobilidade e qualidade de vida dos moradores da região.

A ação da Prefeitura de Cosmorama foi bem recebida pela comunidade local, que agora conta com uma ponte segura e adequada para o tráfego de veículos e pedestres. A recuperação da ponte de madeira também representa um avanço significativo na infraestrutura do município, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.