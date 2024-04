Em parceria com uma empresa terceirizada, a administração municipal está promovendo a manutenção no sistema de iluminação pública, com a reparação e substituição de lâmpadas queimadas em diversas áreas da cidade

publicado em 17/04/2024

As intervenções estão ocorrendo não apenas nas ruas e avenidas centrais, mas também nos bairros Estação, Roseira e Vila Nova (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Cosmorama, por meio do Poder Executivo, realiza uma ação para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. Em parceria com uma empresa terceirizada, a administração municipal está promovendo a manutenção no sistema de iluminação pública, com a reparação e substituição de lâmpadas queimadas em diversas áreas da cidade.

As intervenções estão ocorrendo não apenas nas ruas e avenidas centrais, mas também nos bairros Estação, Roseira e Vila Nova. Com essa iniciativa, a gestão liderada por Bigo & Juninho Silveira busca proporcionar maior segurança não apenas aos munícipes, mas também aos condutores de veículos que transitam pelas vias públicas durante a noite.